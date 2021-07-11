Взрыв прогремел на газовом заводе в Сирии

В сирийской провинции Дейр-эз-Зора прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе «Коноко», который расположен рядом с военной базой США.

По данным агентства SANA, взрыв прогремел до полуночи по местному времени. Информации о пострадавших пока не поступало. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее американские военные попали под обстрел в Коноко, Сирия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что колонна турецкой бронетехники остановила своё движение после того как подверглась обстрелу со стороны армии сирийского правительства в провинции Идлиб. Авиаудар произошёл утром 19 августа во время движения бронеколонны к городу Хан-Шейхун.