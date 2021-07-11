В Калининском районе горит квартира

Пожарные вместе с техникой отправились на место происшествия. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Пожарные вместе с техникой отправились на место происшествия. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В Калининском районе Петербурга горит квартира.

В три часа ночи появилась информация, что корит дом по адресу улица Замшина, 31. Очевидец из соседнего дома сняли из окна вид на дымящуюся высотку. Получившийся материал он выложил в группу «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В доме началась эвакуация. Пожарные вместе с техникой отправились на место происшествия. Сведений о пострадавших нет.

«И да, молодцы те, кто сигналил и кричал, чтобы люди просыпались, спасибо им за это!», — пишет один из пользователей в комментариях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 22:23. Пожар произошел на Новороссийской улице, 42. По предварительной информации, в капитально-ремонтируемом здании происходит горение на первом этаже, сообщили в ГУ МЧС по городу.