ЕС призвали реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая

ЕС призвали реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая
Представитель ЕС отметил, что сейчас сложно предполагать, смогут ли победить инфекцию через два года. Фото: kremlin.ru

Евросоюзу нужно научиться реагировать на «вакцинную дипломатию», к которой занимаются Россия и Китай. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Так оба государства продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию», отметил Боррель. Он предупредил, что теперь Евросоюз об этом знает и должен действовать, основываясь на этом факте. Об этом сообщает Total Croatia News.

Боррель уверен, Россия и Китай становятся все более якобы «навязчивыми», сотрудничать с ними становится все труднее. Представитель ЕС отметил, что сейчас сложно предполагать, смогут ли победить инфекцию через два года, но мир уже становится «менее безопасным и свободным».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны сроки одобрения «Спутника V» в Евросоюзе. Директор итальянского института «Спалланцани» Франческо Вайя предположил, что медицинские власти ЕС одобрят вакцину от коронавируса «Спутник V» в июле.

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