В Бельгии скончалась заразившаяся двумя штаммами COVID-19 женщина

В Бельгии скончалась заразившаяся двумя штаммами COVID-19 женщина
Врачи установили, что пенсионерка была носителем как штамма «альфа», так и штамма «бета» («южноафриканский» штамм). Фото: pixabay

90-летняя женщина умерла в Бельгии после того, как заразилась одновременно двумя вариантами COVID-19 — «британским» и «южноафриканским».

Пенсионерка еще весной легла в больницу в городе Алсте. В первый же день у нее обнаружили «британский» штамм COVID-19. Самочувствие женщины сильно ухудшилось, и через пять дней она умерла. Об этом сообщает Bloomberg.

Врачи установили, что пенсионерка была носителем как штамма «альфа», так и штамма «бета» («южноафриканский» штамм). Оба варианта тогда циркулировали в Бельгии, поэтому скорее всего, что пенсионерка заразилась разными вариантами COVID-19 от двух разных людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЕС призвали реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая. Евросоюзу нужно научиться реагировать на «вакцинную дипломатию», которой занимаются Россия и Китай.

бельгия британский штамм коронавирус смерть южноафриканский штамм


 

Новости партнеров
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец возмутился тем, что его привили только половиной ампулы
Федор Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс
В Бельгии скончалась заразившаяся двумя штаммами COVID-19 женщина
Комздрав Петербурга назвал настоящие показатели по коронавирусу
Россиян уведомят о полагающихся им выплатах через «Госуслуги»
ЕС призвали реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая
Сборная Аргентины обыграла Бразилию в финале Кубка Америки
Ученый оценил, насколько вакцины защищают от индийского штамма