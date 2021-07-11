В Бельгии скончалась заразившаяся двумя штаммами COVID-19 женщина

Врачи установили, что пенсионерка была носителем как штамма «альфа», так и штамма «бета» («южноафриканский» штамм). Фото: pixabay

Врачи установили, что пенсионерка была носителем как штамма «альфа», так и штамма «бета» («южноафриканский» штамм). Фото: pixabay

90-летняя женщина умерла в Бельгии после того, как заразилась одновременно двумя вариантами COVID-19 — «британским» и «южноафриканским».

Пенсионерка еще весной легла в больницу в городе Алсте. В первый же день у нее обнаружили «британский» штамм COVID-19. Самочувствие женщины сильно ухудшилось, и через пять дней она умерла. Об этом сообщает Bloomberg.

Врачи установили, что пенсионерка была носителем как штамма «альфа», так и штамма «бета» («южноафриканский» штамм). Оба варианта тогда циркулировали в Бельгии, поэтому скорее всего, что пенсионерка заразилась разными вариантами COVID-19 от двух разных людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЕС призвали реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая. Евросоюзу нужно научиться реагировать на «вакцинную дипломатию», которой занимаются Россия и Китай.