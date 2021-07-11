Петербуржец возмутился тем, что его привили только половиной ампулы

Петербуржец возмутился тем, что его привили только половиной ампулы
«Спутник V» раньше поступал в Петербург в ампулах, содержащих сразу пять доз препарата. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников.

В Петербурге мужчина пожаловался на то, что медик, вводя ему вакцину от COVID-19, использовал только половину ампулы. Он прививался в поликлинике №60 в Шушарах.

В комздраве Северной столицы объяснили, что никакой врачебной ошибки при деланье прививки допущено не было. Просто в ампуле находятся сразу две дозы препарата, поэтому медик набрал в шприц только ее половину. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В ведомстве даже уточнили, что «Спутник V» раньше поступал в Петербург в ампулах, содержащих сразу пять доз препарата.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель Комздрава Северной столицы Андрей Сарана рассказал, что в начале вакцинации от COVID-19, реальное число заболевших было выше в 3 раза, чем сообщалось ранее. Сарана также рассказал, откуда взялась цифра в 1,2 миллиона вакцинированных от COVID-19.
вакцина вакцинация комздрав коронавирус прививка


 

Новости партнеров
В Ленобласти увеличили
В Ленобласти увеличили "часы тишины" по будням на три часа
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец возмутился тем, что его привили только половиной ампулы
Федор Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс
В Бельгии скончалась заразившаяся двумя штаммами COVID-19 женщина
Комздрав Петербурга назвал настоящие показатели по коронавирусу
Россиян уведомят о полагающихся им выплатах через «Госуслуги»
ЕС призвали реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая
Сборная Аргентины обыграла Бразилию в финале Кубка Америки
Ученый оценил, насколько вакцины защищают от индийского штамма