Петербуржец возмутился тем, что его привили только половиной ампулы

В Петербурге мужчина пожаловался на то, что медик, вводя ему вакцину от COVID-19, использовал только половину ампулы. Он прививался в поликлинике №60 в Шушарах.
В комздраве Северной столицы объяснили, что никакой врачебной ошибки при деланье прививки допущено не было. Просто в ампуле находятся сразу две дозы препарата, поэтому медик набрал в шприц только ее половину. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
В ведомстве даже уточнили, что «Спутник V» раньше поступал в Петербург в ампулах, содержащих сразу пять доз препарата.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель Комздрава Северной столицы Андрей Сарана рассказал, что в начале вакцинации от COVID-19, реальное число заболевших было выше в 3 раза, чем сообщалось ранее. Сарана также рассказал, откуда взялась цифра в 1,2 миллиона вакцинированных от COVID-19.