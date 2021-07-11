Петербуржец возмутился тем, что его привили только половиной ампулы

«Спутник V» раньше поступал в Петербург в ампулах, содержащих сразу пять доз препарата. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников.

«Спутник V» раньше поступал в Петербург в ампулах, содержащих сразу пять доз препарата. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников.

В Петербурге мужчина пожаловался на то, что медик, вводя ему вакцину от COVID-19, использовал только половину ампулы. Он прививался в поликлинике №60 в Шушарах.

В комздраве Северной столицы объяснили, что никакой врачебной ошибки при деланье прививки допущено не было. Просто в ампуле находятся сразу две дозы препарата, поэтому медик набрал в шприц только ее половину. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В ведомстве даже уточнили, что «Спутник V» раньше поступал в Петербург в ампулах, содержащих сразу пять доз препарата.