Комздрав Петербурга назвал настоящие показатели по коронавирусу

Председатель Комздрава Северной столицы Андрей Сарана объяснил, что они предполагали, что 1/5 этих людей имеют ковид-положительные, а остальная часть болеет бессимптомно. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин.

Председатель Комздрава Северной столицы Андрей Сарана объяснил, что они предполагали, что 1/5 этих людей имеют ковид-положительные, а остальная часть болеет бессимптомно. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин.

Председатель Комздрава Северной столицы Андрей Сарана рассказал, что в начале вакцинации от COVID-19, реальное число заболевших было выше в 3 раза, чем сообщалось ранее.

Сарана также рассказал, откуда взялась цифра в 1,2 миллиона вакцинированных от COVID-19. Он отметил, что зимой 2020 года рабочая группа во главе с Евгением Шляхто, придумала формулу, по которой количество заболевших умножали на пять, вычитали беременных и кормящих женщин, а также детей и пациентов с тяжелыми побочными диагнозами. Глава ведомства объяснил, что они предполагали, что 1/5 этих людей имеют ковид-положительные, а остальная часть болеет бессимптомно. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В начале зимы 2020 года COVID-19 с помощью ПЦР-теста был подтвержден более чем у 400 тысяч человек, но официальная статистика докладывала, что больных в 3 раза меньше — менее 140 тысяч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый оценил, насколько вакцины защищают от индийского штамма.