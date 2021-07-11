Ученый оценил, насколько вакцины защищают от индийского штамма

В разных странах созданы достаточно эффективные вакцины для борьбы с COVID-19, в их числе есть и «Спутник V». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В разных странах созданы достаточно эффективные вакцины для борьбы с COVID-19, в их числе есть и «Спутник V». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Векторные вакцины, к которым относится и российский «Спутник V», защищают от индийского штамма COVID-19, заявил доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Так от базового штамма COVID-19 российская вакцина защищает на 95%, сообщает эксперт. От Дельта-варианта же «Спутник V» защищает на 90%, говорит Нетесов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он считает, что в разных странах созданы достаточно эффективные вакцины для борьбы с COVID-19, в их числе есть и «Спутник V».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт рассказал, какие пациенты с ковидом могут долго быть заразными. Некоторые люди могут более заразными и выделять COVID-19, заражая других, чем обычный заболевший. Таких медики называют «супер-распространителями». Об этом заявил доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов, сообщает ТАСС. Так он отметил, что есть отдельные генетически уникальные люди.