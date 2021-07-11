Эксперт рассказал, какие пациенты с ковидом могут долго быть заразными

Эксперт рассказал, какие пациенты с ковидом могут долго быть заразными
Их мало в процентном соотношении, но они дополнительно развивают эпидемический процесс. Фото: unsplash

Некоторые люди могут более заразными и выделять COVID-19, заражая других, чем обычный заболевший. Таких медики называют «супер-распространителями». Об этом заявил доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

Так он отметил, что есть отдельные генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса, и они выделяют его дольше, чем другие. Чаще всего это бессимптомные носители. Коновалов отметил, что таких врачи называют «супер-распространителями». Их мало в процентном соотношении, но они дополнительно развивают эпидемический процесс, передавая вирус другим людям, потому что сами симптомов не испытывают, заявил врач. Об этом сообщает ТАСС.

В других случаях пациент, перенесший COVID-19, перестает быть заразным для других уже через неделю после проявления первых симптомов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунолог рассказал, как остановить мутации коронавируса в России.

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