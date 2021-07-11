В Гидрометцентре сообщили о похолодании в Западной Сибири и на Урале

Синоптик отметил, что на следующей неделе температура ниже нормы на три-пять градусов ожидается в регионах Урала. Фото: пресс-служба "Объединенной судостроительной компании" .

Синоптик отметил, что на следующей неделе температура ниже нормы на три-пять градусов ожидается в регионах Урала. Фото: пресс-служба "Объединенной судостроительной компании" .

В Западной Сибири и на Урале на следующей неделе ожидается резко понизится температура. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так некомфортная погода будет на Урале и Западной Сибири, отметил Вильфанд. Резкое понижение на 15 градусов, предупредил синоптик. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник Омске будет в районе +30 градусов, но со вторника начнется понижение до +22 градусов, а в среду и четверг — уже +14 градусов. Синоптик отметил, что на следующей неделе температура ниже нормы на три-пять градусов ожидается в регионах Урала. Так Екатеринбурге максимальная температура будет всего +23.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти ожидается аномальная жара на выходных. В ГУ МЧС по региону предупредили о том, что в период с 10 по 12 июля 2021 года в Ленобласти ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 24-28 градусов.