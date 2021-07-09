В Ленобласти ожидается аномальная жара на выходных

Жителей Ленинградской области ожидает сильная жара на выходных.

В ГУ МЧС по региону предупредили о том, что в период с 10 по 12 июля 2021 года в Ленобласти ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 24-28 градусов, что на 7-10 градусов выше климатической нормы, днем местами ожидается повышение температуры воздуха до +35 градусов.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 10 июля местами пройдут кратковременные дожди. Ожидается гроза. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.