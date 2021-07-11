В Петербурге учительница рассказала, как вырастила 100-балльников

В Петербурге учительница рассказала, как вырастила 100-балльников
Чтобы сдать отлично, нужно быть максимально подготовленным, и "натаскивание" тут не поможет. Фото: Pixabay

Учительница химии из Северной столицы Дина Федорова рассказала, как подготовить школьников к сдаче Единого госэкзамена на 100 баллов. В школе №77 Петроградского района шесть школьников набрали высший балл по химии.

Учительница отмечает, что нельзя пропустить какую-то тему на экзамене. Так ЕГЭ охватывает все разделы предмета. Чтобы сдать отлично, нужно быть максимально подготовленным, и «натаскивание» тут не поможет. Нужно понимать определенный предмет. Об этом сообщает «Фонтанка».

Также педагог отметила, что ежегодно наблюдает усложнение экзамена и считает это нормальным, потому что выпускники должны быть конкурентоспособными при поступлении в университеты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЕГЭ на 400 баллов сдал в этом году только один выпускник. Такова статистика. В России в 2021 году более 400 человек получили 200 баллов.

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