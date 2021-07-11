«Призрачная надежда»: страдающим от жары петербуржцам может стать легче

Новая неделя принесет петербуржцам призрачную надежду на то, что жара несколько ослабнет. Первые дни, впрочем, просто не будет.

Жителей Петербурга своим прогнозам попытался подбодрить ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. По его словам, новая неделя начнется с аномально жаркой и сухой погодой. В первые три дня дождей не ждут. В понедельник, воздух может прогреться до +31 градуса, а во вторник и среду – до +33. Специалист даже не исключил, что вторник и среда смогут обновить суточные температурные рекорды.

В четверг температура изменится мало, но облегчение могут принести кратковременные грозовые дожди. Надежда есть и на то, что дожди пройдут в пятницу. А вот в субботу и воскресенье будет не так жарко – до +28.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Петербург вновь побил очередной температурный рекорд. Сегодня столбики термометров показали +33,7 градуса.