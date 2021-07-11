Рэпер Дава признался, что встречался с алкоголичкой

Рэпер Дава признался, что встречался с алкоголичкой
Давид Манукян стал ведущим "Дома-2". Фото: скриншот Instagram

Некоторые решили, что речь идет о певице Бузовой, с которой артист расстался в начале 2021 года.

Рэпер и телеведущий Давид Манукян признался, что раньше встречался с девушкой, у которой были проблемы с алкоголем. Об этом он рассказал в эфире «Дома-2» на канале «Ю».

В программе обсуждалось, насколько пагубной привычкой является прием алкоголя. В какой-то момент Манукян отметил, что участники проекта пьют вместо того, чтобы заниматься важными вещами.

«Это ненормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это не смешно»,

— заявил телеведущий.

Манукян не стал называть конкретных имен, но поклонники решили, что он говорить про Бузову. Слухи об ее алкоголизме ходят уже давно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ведущий «Дома-2» раскрыл подробности конфликта с Бузовой.

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