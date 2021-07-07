Ведущий «Дома-2» раскрыл подробности конфликта с Бузовой

Он предположил, по какой причине артистка рассорилась со своими бывшими коллегами по проекту.

Ведущий и бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов рассказал, по какой причине певица Ольга Бузова могла поссориться не только с ним, но и с другими коллегами по проекту. Об этом пишет «Телепрограмма».

Он вспомнил, что артистку могло возмутить то, что ей не рассказали о приглашении на роль нового ведущего бывшего возлюбленного Бузовой Давида Манукяна.

«Не понимаю, про какой нож говорит Ольга Бузова. Неужели она думает, что я мог прийти и сказать руководству: «Не берите Даву»?»

— удивляется Черкасов.

Телеведущий добавил, что не собирается публично выяснять отношения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузову уличили в воровстве шампуней из отелей.