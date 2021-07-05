Бузову уличили в воровстве шампуней из отелей

Артистка разоткровенничалась со своим коллегой Митей Фоминым.

Бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин признался, что забирает из отелей все что только может. Домой из гастролей он привозит самые разные «сувениры»: от тапочек до туалетной бумаги. Об этом он рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой в рамках программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Фомин заверил, что обсуждал такую клептоманию с певицей Ольгой Бузовой. Та заверила, что тоже порой не может удержать и забирает домой различные вещи.

«Мы недавно это обсуждали с Бузовой. Были два дня назад на гастролях. Она тоже все тащит!»

— поделился певец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Михалков предложил Бузовой поработать билетершей в театре.