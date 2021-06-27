Михалков предложил Бузовой поработать билетершей в театре

Михалков предложил Бузовой поработать билетершей в театре
Михалков раскритиковал участие Бузовой в спектакле. Фото: @nikita__mikhalkov / Instagram

Режиссер раскритиковал решение руководства МХАТа нанять певицу в качестве актрисы.

Режиссер Никита Михалков прокомментировал участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле МХАТа. Об этом сегодня, 27 июня, пишет «Московский комсомолец».

Он раскритиковал такое решение, отметив, что девушку взяли в спектакль ради хайпа. Михалков считает, что великие режиссеры вряд ли бы предложили работу непрофессиональному актеру только ради привлечения внимания к театру. Также он добавил, что поклонники Бузовой вряд ли большие любители МХАТа.

«Я понимаю и юмор, и иронию. Но, может, чтобы перевоспитывать человека, сначала взять его кем-то попроще? Нянечкой, билетершей или кем-то еще?»,

— предложил режиссер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова сменила имидж и снова стала блондинкой.

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