Бузова сменила имидж и снова стало блондинкой

Артистка показала свои новые волосы.
Певица и телеведущая Ольга Бузова не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз артистка показала им смену имиджа: она снова стала блондинкой. Фотографией звезда поделилась в Instagram-аккаунте.
«Вот она я. И мое возвращение в блонд и к истокам. Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ»,
— пишет Бузова.
Судя по всему, девушка не только перекрасилась, но и нарастила волосы. Бузова добавила, что у нее новый этап в жизни: у нее появилось собственное шоу на любимом канале.
Поклонники хорошо отреагировали на перемены. Они считают, что Бузовой идет светлый цвет волос. Напоминаем, что после развода с футболистом Тарасовым артистка сделала каре и стала брюнеткой.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что друг Бузовой рассказал о ее депрессии и нежелании двигаться дальше.