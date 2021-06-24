Бузова сменила имидж и снова стало блондинкой

Артистка показала свои новые волосы.

Певица и телеведущая Ольга Бузова не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз артистка показала им смену имиджа: она снова стала блондинкой. Фотографией звезда поделилась в Instagram-аккаунте.

«Вот она я. И мое возвращение в блонд и к истокам. Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ»,

— пишет Бузова.

Судя по всему, девушка не только перекрасилась, но и нарастила волосы. Бузова добавила, что у нее новый этап в жизни: у нее появилось собственное шоу на любимом канале.

Поклонники хорошо отреагировали на перемены. Они считают, что Бузовой идет светлый цвет волос. Напоминаем, что после развода с футболистом Тарасовым артистка сделала каре и стала брюнеткой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что друг Бузовой рассказал о ее депрессии и нежелании двигаться дальше.