Друг Бузовой рассказал о ее депрессии и нежелании двигаться дальше

Богославский признался, что артистку практически никогда не оставляли одну, чтобы с ней ничего не случилось.

Пиар-директор и друг телеведущей и певицы Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал об ужасном состоянии, в котором артистка была после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Об этом пишет «СтарХит».

Богославский подтвердил, что Бузова ранимый и чувствительный человек. Все друзья переживали за певицу, так как слышали ее слова о нежелании двигаться дальше и что-либо делать. Артистка в то время мало спала и почти не ела, она страдала как физически, так и морально не только из-за развода, но и предательства других людей.

Бузову привели в чувства ее собаки. Артистка поняла, что без нее они пропадут: тогда певица взяла себя в руки и встала на путь восстановления.

«Она очень любит Еву и Челси. Да и мы все их любим. Оля уцепилась за мысль о том, что если с ней что-то случится, собаки останутся одни»,

— пишет Богославский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов оценил скандальный эфир Бузовой и Губерниева.