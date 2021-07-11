Эксперты пообещали, что нехватка красной икры будет устранена к осени

Эксперты пообещали, что нехватка красной икры будет устранена к осени
К осени проблему с икрой решат. Фото: pixabay.com

В дефиците винят плохую путину прошлого года.

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков рассказал о причинах дефицита красной икры. Он заверил, что проблему решат к осени 2021 года, так что переживать россиянам не стоит. Цена снизится в тот момент, когда увеличится предложение. Об этом пишет РИА Новости.

Чекунков объяснил, что в дефиците виновата плохая путина прошлого года. Всю продукцию распродали слишком рано. В 2021 году ситуацию другая: рыбаки остались довольны количеством рыбы и икры. Напоминаем, что в СМИ писали, что на Сахалине икру горбуши и симы продают по 10 тысяч рублей за килограмм. В обычное время она стоит в два раза дешевле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор осмотрел 1,4 млн икринок форели в Пулково. Нарушений при ветеринарном контроле не нашли, всю икру допустили к дальнейшему следованию.

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Эксперты пообещали, что нехватка красной икры будет устранена к осени
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