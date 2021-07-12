В Петербурге на COVID проверились почти 19 тысяч человек за сутки

В Петербурге на COVID проверились почти 19 тысяч человек за сутки
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 18 934 человека.

Об этом стало известно сегодня, 12 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 8 045 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения России готовит 12-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19.

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