Минздрав готовит обновление рекомендаций по лечению коронавируса

Он отметил, что на данный момент стало больше молодежи, которая тяжело переносят ковид, но основными группами риска всё равно остаются люди старше 65 лет. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ожирение и другое. Это наиболее серьезные группы риска, добавил Чуланов.