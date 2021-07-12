Минздрав готовит обновление рекомендаций по лечению коронавируса

Минздрав готовит обновление рекомендаций по лечению коронавируса
На данный момент стало больше молодежи, которая тяжело переносят ковид. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин.
Министерство здравоохранения России готовит 12-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19, заявил главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.
Он отметил, что на данный момент стало больше молодежи, которая тяжело переносят ковид, но основными группами риска всё равно остаются люди старше 65 лет. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ожирение и другое. Это наиболее серьезные группы риска, добавил Чуланов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство специалистов считают происхождение COVID-19 естественным. Об этом заявил доктор биологических наук Сергей Нетесов. Сейчас есть две основные гипотезы: что, это штамм или утечка из лаборатории.

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