Большинство специалистов считают происхождение COVID-19 естественным

Большинство специалистов считают происхождение COVID-19 естественным
Несмотря на кучу разных версий о происхождении вируса, необходимо анализировать течение и начало эпидемии COVID-19. Фото: pixabay.com.

Большинство врачей и ученых уверены в том, что происхождение COVID-19 естественное. Об этом заявил доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Он считает, что сейчас есть две основные гипотезы: что, это штамм или утечка из лаборатории. Но все-таки большинство специалистов придерживаются мнения, что это естественное происхождение, отметил Нетесов. Об этом сообщают «Известия».

Он также сказал, что, несмотря на кучу разных версий о происхождении вируса, необходимо анализировать течение и начало эпидемии COVID-19, а также вирусный геном природных штаммов от животных и штаммов и выделенных от людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач объяснил, почему все охотятся за вакциной «КовиВак». Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то, так как вакцина находится еще в процессе клинических испытаний.

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