Китай и Россия допустили взаимное признание вакцин от коронавируса

В случае положительно исхода Китай и Россия откроют границы для въезда привитых туристов. Фото: kremlin.ru

В случае положительно исхода Китай и Россия откроют границы для въезда привитых туристов. Фото: kremlin.ru

Россия и КНР допустили взаимное признание вакцин CoronaVac и «Спутник V» против COVID-19. Это может произойти осенью, заявил генконсул Китая во Владивостоке Янь Вэньбинь.

Окончательное решение двух государств стоит ждать во время Восточного экономического форума. В случае положительно исхода Китай и Россия откроют границы для въезда привитых туристов. Взаимное признание препаратов позволит активизировать деловые контакты. Об этом сообщает «Runews24».

Вэньбинь добавил, что между странами проводятся заключительные консультации по данному вопросу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург потерял из-за пандемии более миллиона китайских туристов. Петербург посетили примерно на миллион туристов из Китая меньше, чем до пандемии коронавируса. Снижения турпотока сказалось на многих сферах.