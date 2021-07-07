Петербург потерял из-за пандемии более миллиона китайских туристов

Петербург посетили примерно на миллион туристов из Китая меньше, чем до пандемии коронавируса.

Снижения турпотока сказалось на многих сферах.

«Внутренний туризм вряд ли может полностью возместить потери Северной столицы, которые от закрытия границ оказались очень значительными», — цитирует председателя РОО «Санкт-Петербургская ассоциация гидов переводчиков китайского языка» Викторию Баргачеву телеканал «Санкт-Петербург».

По ее словам, туристы из Китая не приносили слишком много добавленной стоимости в российский туристический сектор. Она отметила, что все деньги, которые тратились туристами в Петербурге, были аффилированы с китайскими компаниями, то есть выводились обратно в Китай.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что туристы потратили более 1,5 миллиардов рублей во время Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Известно, что это в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего туристы тратились в городских заведениях общепита – более одного миллиарда рублей.