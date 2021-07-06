Туристы потратили более 1,5 млрд рублей во время Евро-2020 в Петербурге

Бары и рестораны в Петербурге пока работают без существенных ограничений. Надолго ли это, в условиях быстро растущей заболеваемости? Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Бары и рестораны в Петербурге пока работают без существенных ограничений. Надолго ли это, в условиях быстро растущей заболеваемости? Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Люди стали чаще тратиться в кафе и ресторанов.

Туристы потратили более 1,5 миллиардов рублей во время Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что это в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего туристы тратились в городских заведениях общепита – более одного миллиарда рублей. Также увеличились доходы у гостиничного бизнеса, баров, аренды автомобилей.

«Наибольший рост к июню 2020 года продемонстрировали расходы на туры и авиабилеты — в 5,5 раз, до 100 млн рублей (+72% к маю)»,

— рассказали в пресс-службе банка ВТБ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный оценил влияние Евро-2020 на развитие туризма в Северной столице.