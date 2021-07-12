Как Петербург проводил Евро-2020: фоторепортаж Gazeta.SPb

Как Петербург проводил Евро-2020: фоторепортаж Gazeta.SPb
Петербург прощается с Евро-2020. Фото: Gazeta.SPb / Михаил Киреев

Чемпионат Европы по футболу завершился. Финальный матч Италии и Англии проходил в Лондоне, но провожали турнир и петербуржцы. В Северной столице работали две фан-зоны.

Петербург прощается с Евро-2020. Фото: Gazeta.SPb / Михаил Киреев

За ходом Евро-2020 петербуржцы наблюдали из двух фан-зон. На Конюшенной площади чемпионат завершали выступлением Анастасия Мартынова и Cover Band, а также группа The Hatters. Там же, в футбольной деревне, прошла официальная церемония закрытия.

Петербург прощается с Евро-2020. Фото: Gazeta.SPb / Михаил Киреев

Торжество накануне, 11 июля, развернулось и на Дворцовой площади. Там устроили выступление, посвященное традициям русской культуры с традиционными песням и танцами, а также нео-фолк-шоу. Среди гостей провели и викторину на значение Евро.

Петербург прощается с Евро-2020. Фото: Gazeta.SPb / Михаил Киреев

И на Дворцовой, и на Конюшенной велась прямая трансляция финала из Лондона. Напомним, что сборная Италии обыграла Англию по пенальти. Англичане не смогли забить три мяча, а итальянцы – два.

Петербург прощается с Евро-2020. Фото: Gazeta.SPb / Михаил Киреев

Теперь петербуржцев ждут новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова уже подтвердила: заболеваемость в Северной столице выросла именно из-за проведения Евро-2020. Уже со вторника, 13 июля, в Петербурге будет запрещено проводить массовые мероприятия численностью более 75 человек.

Петербург прощается с Евро-2020. Фото: Gazeta.SPb / Михаил Киреев
Петербург прощается с Евро-2020. Фото: Gazeta.SPb / Михаил Киреев

С завтрашнего дня наполняемость театров и концертных залов не может превышать 1500 человек, а в цирки должны впускать не более 50%.

Петербург прощается с Евро-2020. Фото: Gazeta.SPb / Михаил Киреев
Петербург прощается с Евро-2020. Фото: Gazeta.SPb / Михаил Киреев

Спортивные мероприятия будут проводить без зрителей.

Петербург прощается с Евро-2020. Фото: Gazeta.SPb / Михаил Киреев
Петербург прощается с Евро-2020. Фото: Gazeta.SPb / Михаил Киреев
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