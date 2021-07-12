РФПИ сообщил о высоких показателях безопасности «Спутника V»

Так вакцина «Спутник V» продемонстрировала отличные показатели переносимости в возрастной группе 60+. Препарат обладает таким же или более высоким профилем переносимости в возрастной группе 60 лет и более после введения обоих компонентов по сравнению с другими зарегистрированными вакцинами против COVID-19. Почти все зарегистрированные нежелательные явления после прививки были легкими или умеренными, не дольше пары дней. Случаев смерти не было. Об этом сообщает EClinicalMedicine.

Сан-Марино стало первой страной ЕС, которая победила COVID-19 и сняла ограничения в том числе благодаря «Спутнику V».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19.