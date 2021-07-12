РФПИ сообщил о высоких показателях безопасности «Спутника V»

РФПИ сообщил о высоких показателях безопасности &#171;Спутника V&#187;
Почти все зарегистрированные нежелательные явления после прививки были легкими или умеренными, не дольше пары дней. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» продемонстрировала высокие показатели безопасности в ходе вакцинации в Сан-Марино.

Так вакцина «Спутник V» продемонстрировала отличные показатели переносимости в возрастной группе 60+. Препарат обладает таким же или более высоким профилем переносимости в возрастной группе 60 лет и более после введения обоих компонентов по сравнению с другими зарегистрированными вакцинами против COVID-19. Почти все зарегистрированные нежелательные явления после прививки были легкими или умеренными, не дольше пары дней. Случаев смерти не было. Об этом сообщает EClinicalMedicine.

Сан-Марино стало первой страной ЕС, которая победила COVID-19 и сняла ограничения в том числе благодаря «Спутнику V».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19.

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