Ученый назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19

Защититься от COVID-19 без обязательного ношения масок и прививки можно только надев на себя скафандр. Об этом заявил доктор биологических наук Сергей Нетесов.
Он рассказывает, что технология эта давно известна – скафандр с фильтрами. Также Нетесов отмечает, что дети — важнейший фактор распространения вируса, потому что в детсады и школы они ходят без респираторов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что единственный путь борьбы с COVID-19 – скорейшая прививка и ношение масок везде, где есть люди, то есть судьба эпидемии напрямую зависит от позиции людей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире коронавирусом болеют более 186,7 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Об этом стало известно в понедельник, 12 июля. В мире новый вирус подхватили уже 186 753 958 человек.