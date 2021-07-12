Ученый назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19

Ученый назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19
Единственный путь борьбы с COVID-19 – скорейшая прививка. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин.
Защититься от COVID-19 без обязательного ношения масок и прививки можно только надев на себя скафандр. Об этом заявил доктор биологических наук Сергей Нетесов.
Он рассказывает, что технология эта давно известна – скафандр с фильтрами. Также Нетесов отмечает, что дети — важнейший фактор распространения вируса, потому что в детсады и школы они ходят без респираторов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что единственный путь борьбы с COVID-19 – скорейшая прививка и ношение масок везде, где есть люди, то есть судьба эпидемии напрямую зависит от позиции людей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире коронавирусом болеют более 186,7 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Об этом стало известно в понедельник, 12 июля. В мире новый вирус подхватили уже 186 753 958 человек.

вакцина вакцинация коронавирус маски скафандр


 

Новости партнеров
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
Жара останется в Петербурге до середины июля
Жара останется в Петербурге до середины июля
В Ленобласти увеличили
В Ленобласти увеличили "часы тишины" по будням на три часа
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Драка из-за масок и настоящая статистика: коронавирус в Петербурге 12 июля
В Ленобласти мужчина в четыре утра украл водку из магазина
Пенсионерка с Верейской улицы перевела мошенникам 1,5 миллиона
У гендиректора украли сейф с пятью миллионами рублей
Охота за «КовиВаком» и смерть после вакцинации: новое о COVID-19 в мире
В Ленобласти Porsche врезался в опору ЛЭП и загорелся, два человека погибли
Ученый назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19
Дерматовенеролог дала советы по уменьшению потоотделения в жару