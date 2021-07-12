Артисты и сотрудники театров Петербурга и Ленобласти получили награды от Путина

Артисты и сотрудники театров Петербурга и Ленобласти получили награды от Путина
Путин наградил орденами артистов и сотрудников театров. Фото: kremlin.ru

Ордена получили сразу несколько выдающихся деятелей.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в рамках которого ордена получили сразу несколько артистов и сотрудников театров Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Документ опубликован на сайте Кремля.

Награду получила, например, артистка-вокалиста Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Зоя Виноградова. Президент отметил ее большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю и плодотворную деятельность. Также орден вручили артисту Театра Эстрады им. Аркадия Райкина Николаю Поздееву.

Артистка ГБУК Ленинградской области «Драматический театр „На Литейном“» Тамара Шемпель получила звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а преподаватель по классу фортепиано Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова Татьяна Зайцева стала «Заслуженным работником культуры РФ».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бориса Эйфмана президент России Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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