Роспотребнадзор ввел критерии для проведения массовых мероприятий

В России создали список критериев для проведения массовых мероприятий в регионах. Постановление подписала главный государственный санитарный врач страны Анна Попова.

Так, на проведение массовых мероприятий будет влиять коэффициент распространения коронавируса, темпов прироста заболеваемости и охвата жителей тестами на выявление болезни. Региональным властям перед принятием решений необходимо оценивать эти показатели в динамике за две недели.

Согласно данным на официальном портале правовой информации, проводить мероприятия без ограничений можно только в тех регионах, где коэффициент распространения коронавируса не превышает 0,5.

Напомним, в России за последние сутки болезнь подтвердилась у 25 140 человек. Жертвами COVID-19 стали 710 россиян, полностью выздоровели и выписались из больниц 16 429 граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце июня Роспотребнадзор просил Мишустина запретить массовые мероприятия.