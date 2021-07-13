Руководство портала «Стопкоронавирус.рф» объяснило пропажу данных

Руководство портала «Стопкоронавирус.рф» объяснило пропажу данных
Сведения об активных случаев заболевания в регионах сочли неинформативными. Фото: комитет по здравоохранению

На сайте «Стопкоронавирус.рф» перестала отображаться статистика активных случаев заболевания COVID-19 в регионах. В АНО «Национальные приоритеты», которая управляет порталом, объяснили пропажу данных.

В организации рассказали РБК, что колонку «Активные случаи» сочли неинформативной, из-за чего было принято решение убрать ее с сайта. В АНО также отметили, что публикуемая информация является расчетной, и ее следует рассматривать только в динамике, а не в качестве отдельных сводок, как это делали некоторые СМИ.

Последние данные раздела относятся к 8 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 13 июля в Петербурге вступают в силу дополнительные ограничения, связанные с распространением COVID-19. Они касаются численности участников массовых мероприятий, посетителей концертов и театров, зрителей спортивных состязаний.

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