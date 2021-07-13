В Петербурге вступили в силу новые ограничения, связанные с COVID

В Петербурге вступили в силу новые ограничения, связанные с COVID
Новые антикоронавирусные ограничения в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Во вторник, 13 июля, в Петербурге вступают в силу дополнительные ограничения, связанные с распространением COVID-19. Они касаются численности участников массовых мероприятий, посетителей концертов и театров, зрителей спортивных состязаний.

Соответствующие изменения в 121-е постановление правительства Петербурга подписал губернатор Александр Беглов. Так, с сегодняшнего дня в городе запрещены мероприятия с участием более 75 человек. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей, а заполняемость концертных залов и театров должна быть не более 1,5 тыс. человек, цирков — не выше 50%.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, пассажирские суда не должны быть заполнены пассажирами более чем на 50%, также на них запрещены развлекательные мероприятия.

Действующие в городе антиковидные ограничения продлены до 16 августа.

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки 2 029 горожан сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. Скончались за сутки 104 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургских городских и федеральных стационарах, перепрофилированных на лечение пациентов с COVID-19, в настоящее время свободно 14%.

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