В Петербурге свободно 14% коек для COVID-пациентов

В петербургских городских и федеральных стационарах, перепрофилированных на лечение пациентов с COVID-19, в настоящее время свободно 14%.

Ковид-пациентов принимают в 16 больницах города и шести федеральных стационарах. Всего 11 476 инфекционных коек.

По словам представителя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, сообщил телеканал «Санкт-Петербург», в больницы сейчас доставляют только пациентов в крайне тяжелом, тяжелом или среднетяжелом состоянии. Пациенты с легким течением COVID-19 отправляются в больницу, если им больше 65 лет или у них имеются хронические заболевания, осложняющие течение болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полный курс вакцинации прошли 762 тысячи человек. На ревакцинацию тем временем решились 210 человек – из-за низкого уровня антител.