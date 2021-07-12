Более 200 петербуржцев решились на ревакцинацию от коронавируса

Их уровень антител упал, поэтому потребовалась еще одна прививка.

В Санкт-Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент укол получили более 1,7 миллионов горожан. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что полный курс вакцинации прошли 762 тысячи человек. На ревакцинацию тем временем решились 210 человек – из-за низкого уровня антител.

За минувшие сутки прививку впервые сделали 4396 человек, а за вторым уколом пришли 1771 человек. Напоминаем, что в город привезли «КовиВак» — для вакцинации будет доступно 8,5 тысяч комплектов доз вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ТРК «Пик» открылся пункт вакцинации от коронавируса.