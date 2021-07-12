В ТРК «Пик» открылся пункт вакцинации от коронавируса

Сделать прививку можно в любой день, кроме воскресенья.

В Санкт-Петербурге открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Он расположен в торгово-развлекательном комплексе «ПИК» в самом центре города. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в пресс-службе администрации Адмиралтейского района.

Сделать прививку можно на четвертом этаже комплекса рядом с фуд-кортом. В пункте есть зона приема врачом и процедурный кабинет. Для тех, кто стоит в очереди, поставили стулья и установили кондиционеры.

Известно, что сделать прививку можно в любой день недели, кроме воскресенья. В будние дни пункт работает с 11 утра до 19 часов, а в субботу – с 11 утра до трех часов дня. Вакцинировать в «Пике» можно без предварительной записи.

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