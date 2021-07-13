Аноним за день «заминировал» все детсады и школы Петербурга

Аноним за день &#171;заминировал&#187; все детсады и школы Петербурга
Детей эвакуировали из детсада. Фото: pixabay.com

Неизвестный за день заминировал все детсады и школы Петербурга. Правоохранители осмотрели 1,5 тыс. объектов.

В понедельник, 12 июля, в отдел полиции обратилась заведующая детского сада, с заявлением о том, что накануне вечером на электронную почту дошкольного учреждения пришло письмо о заминировании всех детсадов и школ города. Аноним требовал перевести на его счет 10 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, стражи порядка оперативно 861 детсад и 639 школ. Из одного садика эвакуировали 105 малышей и 20 сотрудников.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств ни в одном из зданий не нашли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе города 1 июня в школу пришло заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

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