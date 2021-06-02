Школу в Приморском районе «заминировали»

Школу в Приморском районе &#171;заминировали&#187;
Поступило сообщение о лжеминировании школы в Приморском районе. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Петербурге в Приморском районе города 1 июня в 14:05 в школу пришло заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Среднюю общеобразовательную школу в Приморском районе Северной столицы по улице Щербакова с электронной почты неизвестного поступило сообщение о заминировании данного учебного учреждения.

Когда в заведении начали осматривать помещения и прилегающие к нему территории, то взрывчатых веществ и взрывоопасных устройств обнаружить не удалось.

Сообщается, что эвакуировать учеников и сотрудников школы не стали. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе задержали мужчину, подозреваемого в угрозах минирования.

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