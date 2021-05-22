В Гатчинском районе задержали мужчину, подозреваемого в угрозах минирования

Гражданин якобы заложил бомбу в поселковом совете, но в здании не нашли никаких опасных предметов.

В Ленинградской области задержали 63-летнего мужчину, которого подозревают в лжеминировании здания поселкового совета. Об этом сегодня, 22 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось 19 мая. В полицию позвонил мужчина и заявил, что собирается заминировать здание в поселке Вырица на улице Оредежская. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые осмотрели помещения и не нашли никаких подозрительных предметов. В отношении звонившего возбудили уголовное дело.

Известно, что подозреваемый неоднократно судим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборгском районе аноним «заминировал» 11 школ.