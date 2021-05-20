В Выборгском районе аноним «заминировал» 11 школ

В Выборгском районе Ленобласти после писем о «минировании» школ была проведена эвакуация. Из 11 учебных учреждений вывели 150 человек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в четверг, 19 мая, администрации трех учебных заведений Выборга и Выборгского района Ленобласти обратились с в полицию. На электронные адреса школ с почтового сервера @gmail.com поступили сообщения о «минировании». Сотрудникам полиции Петербурга пришлось обыскать 11 школ. Взрывчатых веществ или взрывных устройств. Эвакуировано 150 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе поступило сообщение о бомбе в школе № 46. Неизвестные заявили о заложенных бомбах в учебном заведении. Было возбуждено уголовное дело.