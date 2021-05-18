В Петербурге за день «заминировали» три школы, детей эвакуировали

В Петербурге за день &#171;заминировали&#187; три школы, детей эвакуировали
Никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В понедельник в Петербурге «заминировали» три школы. Ни в одном из учебных заведений ничего опасного найдено не было.

Так, в Приморском районе поступило сообщение о бомбе в школе № 46. Неизвестные заявили о заложенных бомбах в учебном заведении. Было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru , в школы № 27 на Васильевском острове поступил анонимный звонок с угрозами. В результате из здания вывели 529 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Курортном районе взрывчатку искали в школе № 324, было эвакуировано 160 человек. Также решается вопросо возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка «заминировала» промзону на Народного Ополчения.

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