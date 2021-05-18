Петербурженка «заминировала» промзону на Народного Ополчения

Петербурженка &#171;заминировала&#187; промзону на Народного Ополчения
Предполагаемая злоумышленница находилась в квартире дома на Народного Ополчения. Фото: скрин Google.Maps

В понедельник, 17 мая, в 11:19 в полицию позвонила неизвестная женщина и сообщила, что взорвет один из домов на территории Станционного поселка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате на адрес владельца номера выехал наряд полиции. В 11:27 в своей квартире дома №233 по проспекту Народного Ополчения была задержана 62-летняя неработающая петербурженка.

В отношении подозреваемой был составлен административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге «заминировали» три школы и районный суд. Полицейские осмотрели помещения четырех объектов, но взрывчатых вещество и взрывоопасных устройств так и не нашли.

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