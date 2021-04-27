В Петербурге «заминировали» три школы и районный суд

На время осмотра из школы №53 эвакуировали 700 детей и сотрудников, а из школы №299 - 200 учеников и сотрудников. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На время осмотра из школы №53 эвакуировали 700 детей и сотрудников, а из школы №299 - 200 учеников и сотрудников. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Петербургская полиция собирается открыть уголовное дело после того, как анонимы подложили «бомбы» в три школы и районный суд.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сообщения о заминировании поступили накануне днем на адреса электронной почты школ: №617 на улице Щербакова, №53 на улице Школьная, №229 в переулке Бойцова, а также на почту Василеостровского районного суда.

Полицейские осмотрели помещения четырех объектов, но взрывчатых вещество и взрывоопасных устройств так и не нашли.

На время осмотра из школы №53 эвакуировали 700 детей и сотрудников, а из школы №299 — 200 учеников и сотрудников. Из Василеостровского районного суда на улицу вывели 55 человек.

Правоохранителям не удалось установить, кому принадлежат адреса электронной почты, с которых поступили сообщения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доверчивый пенсионер с улицы Сикейроса перевел «сотрудникам банка» более 3 млн рублей.