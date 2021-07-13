В Карелии у Алалалмпи девять кабанов врезались в грузовой поезд

В Карелии у Алалалмпи девять кабанов врезались в грузовой поезд
Кабаны. Фото: Комитет по природопользованию Петербурга

В Карелии транспортная полиция проводит проверку по факту гибели стада кабанов на железной дороге. Останки девяти животных были найдены на железнодорожной насыпи возле поселка Алалампи Сортавальского района.

Как сообщает УТ МВД по СЗФО, установлено, что кабаны выскочили на железнодорожные пути внезапно и не реагировали на звуковые сигналы, которые подавал машинист поезда. Экстренное торможение поезда диких животных не спасло. Они пытались уйти от мчавшегося поезда, но инстинктивно бежали вдоль путей, и состав их все-таки сбил.

Инцидент не повлиял на график движения поездов. Останки кабанов по ветеринарным правилам утилизировали инспекторы охотнадзора.

Напомним, ранее жители садоводства «Жилищник» в Ленинградской области пожаловались областному губернатору Александру Дрозденко, что кабаны жрут их клубнику. Жители садоводства вынуждены не спать по ночам и бдительно караулить урожай. «Они (кабаны — прим. ред.) гуляют по всему массиву без страха», — сетуют люди.

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