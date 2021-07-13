В Геленджике взорвался газ: есть погибший и раненые

В Геленджике взорвался газ: есть погибший и раненые
Причины взрыва газа в Геленджике еще неизвестны. Фото: Pixabay

На юге России в Геленджике в одном из зданий взорвался газ, в результате чего один человек погиб, а несколько ранены.

Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах Краснодарского края, изначально была информация о том, что все случилось в четырехэтажной частной гостинице «Азария». Взрыв разрушил перекрытия и внешнюю стену.

Затем же губернатор Кубани отметил, что газ взорвался в магазине по соседству с отелем.

По сведениям из местной прокуратуры, жертвой случившегося стал один человек, пятеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.

Однако в МЧС говорят о четырех раненых, а в Следственном комитете — о двоих.

Спасателям пришлось эвакуировать порядка 50 человек. На месте происшествия работают все экстренные службы, начинается проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что взрыв прогремел на газовом заводе в Сирии.

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