Авиакомпания Lufthansa не будет приветствовать пассажиров по гендерному признаку

Находясь на борту воздушного судна, которое обслуживает авиакомпания Lufthansa, пассажиры больше не услышат фразу «уважаемые леди и джентельмены».

Как сообщает газета Bild, ссылаясь на представителя авиаперевозчика, компания отказывается от приветствия путешественников по гендерному признаку.

Представитель авиакомпании заявил, что для них является довольно важным тот факт, чтобы при приветствии были учтены интересы всех.

Также в Lufthansa сообщают, что будут делать акцент на время суток. То есть обращаться к пассажирам в зависимости от того утро, день или вечер в данный момент. Помимо этого у авиакомпании есть еще один нейтральный вариант «добро пожаловать на борт».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания Lufthansa отменяла рейсы из Северной столицы во Франкфурт.