Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Северной столицы во Франкфурт

Кроме жителей города на Неве в город в Германии не смогут отправиться на воздушном судне и москвичи.
Как сообщают РИА Новости, авиакомпания Lufthansa отменила рейсы, запланированные на сегодня из Петербурга и Москвы во Франкфурт.
Пресс-служба перевозчика объявила, что отмена рейсов из столицы РФ и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно, является разовым инцидентом.
Выяснилось, что снятие рейсов произошло в связи с «неполучением разрешения от воздушных ведомств».
В данный момент не ясно представители от какой страны (России или Германии) не дали добро на полёт.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Петербурга в Пулково 2 июня задержали два внутренних рейса — до Сочи и Челябинска.