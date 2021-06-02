Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Северной столицы во Франкфурт

Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Северной столицы во Франкфурт
Из Петербурга и Москвы отменили рейсы во Франкфурт. Фото: pixabay

Кроме жителей города на Неве в город в Германии не смогут отправиться на воздушном судне и москвичи.

Как сообщают РИА Новости, авиакомпания Lufthansa отменила рейсы, запланированные на сегодня из Петербурга и Москвы во Франкфурт.

Пресс-служба перевозчика объявила, что отмена рейсов из столицы РФ и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно, является разовым инцидентом.

Выяснилось, что снятие рейсов произошло в связи с «неполучением разрешения от воздушных ведомств».

В данный момент не ясно представители от какой страны (России или Германии) не дали добро на полёт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Петербурга в Пулково 2 июня задержали два внутренних рейса — до Сочи и Челябинска.

Германия москва отмена рейсов пулково франкфурт


 

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