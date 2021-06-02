В аэропорту Пулково 2 июня задержали два самолета

Из Пулково сегодня с опозданием вылетят два самолета. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Из Пулково сегодня с опозданием вылетят два самолета. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Сегодня в среду, 2 июня, в петербургском аэропорту Пулково задержали два рейса. Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Причины задержек не указываются.

Так, с опозданием отправиться рейс до Челябинска. 5 N527 Smartavia вылетит позже. Изначально самолет должен был подняться в небо в 05:35.

Затем , с задержкой вылетит рейс U6 547 до Сочи. Изначально планировалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» поднимется в небо в 07:20 , однако по неизвестным причинам рейс был задержан.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержанному в Пулково майору полиции избрали меру пресечения.