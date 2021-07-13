37-летний петербуржец приставал к двум девочкам-подросткам

37-летний петербуржец приставал к двум девочкам-подросткам
Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Фото: pixabay.com

В Петербурге 37-летнему мужчине предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера.

Следственным отделом по Калининскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу продолжается расследование уголовного дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

После того, как были проведены следственные действия, то был задержан подозреваемый. Им оказался 37-летний мужчина. Гражданину предъявили обвинение. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие полагает, что в июле этого года, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был на территории Калининского района.

Там он совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к двум несовершеннолетним девочкам 14-ти и 16-ти лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волхове отчим три года насиловал падчерицу. Ему дали 22 года.

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