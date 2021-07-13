Петербуржцы вечером вторника застряли в шестибалльных пробках

В Петербурге автолюбители стоят в пробках вечером во вторник. Фото: Pixabay

В Петербурге автолюбители стоят в пробках вечером во вторник. Фото: Pixabay

Жители Петербурга в некоторых районах города проводят вечер вторника в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до шести баллов.

Об этом стало известно сегодня, 13 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18:40 вечера заторы на дорогах достигли 6 баллов. Такая ситуация продолжится около получаса. А затем, возможно, спадет.

Красным отмечены участки на Лесном проспекте, на Пироговской набережной, на Гренадерской улице, на Кантемировской улице, на улице Александра Матросова, на Арсенальной набережной, на улице Комсомола, на Свердловской набережной, на Дворцовой набережной, на Садовой улице, на Невском проспекте, на Ломоносовой улице, на Разъезжей улице, на набережной Обводного канала, на Лиговском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что по сообщению МЧС, в Петербурге два дня будет жарче на 10°, чем положено.