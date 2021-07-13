Петербуржцы вечером вторника застряли в шестибалльных пробках

Петербуржцы вечером вторника застряли в шестибалльных пробках
В Петербурге автолюбители стоят в пробках вечером во вторник. Фото: Pixabay

Жители Петербурга в некоторых районах города проводят вечер вторника в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до шести баллов.

Об этом стало известно сегодня, 13 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18:40 вечера заторы на дорогах достигли 6 баллов. Такая ситуация продолжится около получаса. А затем, возможно, спадет.

Красным отмечены участки на Лесном проспекте, на Пироговской набережной, на Гренадерской улице, на Кантемировской улице, на улице Александра Матросова, на Арсенальной набережной, на улице Комсомола, на Свердловской набережной, на Дворцовой набережной, на Садовой улице, на Невском проспекте, на Ломоносовой улице, на Разъезжей улице, на набережной Обводного канала, на Лиговском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что по сообщению МЧС, в Петербурге два дня будет жарче на 10°, чем положено.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
С 13 июля в Петербурге вводят новые коронавирусные ограничения
С 13 июля в Петербурге вводят новые коронавирусные ограничения
Жара останется в Петербурге до середины июля
Жара останется в Петербурге до середины июля
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Фрунзе в жилом доме загорелись сразу два этажа
Переговоры Путина и Лукашенко подошли к концу
Петербуржцы вечером вторника застряли в шестибалльных пробках
37-летний петербуржец приставал к двум девочкам-подросткам
Стало известно как остановить рост цен на бензин и дизель в Петербурге
На Профессора Попова загорелась «двушка»
Власти Петербурга проверят «подпольный» концерт «Алисы»
В Петербурге спустя 8 лет выяснили, кто виновен в смерти двух женщин