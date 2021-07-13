МЧС: два дня в Петербурге будет жарче на 10°, чем положено

МЧС: два дня в Петербурге будет жарче на 10°, чем положено
МЧС предупредило об аномальной жаре в Петербурге. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сегодня в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС РФ по Северной столице.

Так, в среду, четверг, пятницу с 14 по 16 июля, в городе ожидается жаркая погода.

В городе на Неве вновь будет аномальная жара. Погода обещает быть с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7-10 гр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесо заявил, что в последней декаде лета будет довольно прохладно. Термометры покажут 15-20 градусов. Несмотря на это, температура в августе все равно будет выше нормы, на 1,2-2,5 градуса. А пока в Петербурге до середины июля останется аномальная жара. Столбик термометра в среднем буде оставаться на отметке +30 градусов.

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